IOC総会で話すシュトス氏＝4日、ミラノ（ロイター＝共同）【ミラノ共同】国際オリンピック委員会（IOC）で、五輪の競技種目の見直しを検討する作業部会のシュトス部会長は4日、フランス・アルプス地域で行われる2030年冬季大会で、一部夏季競技の冬移行を検討していることを明らかにした。同日のミラノでの総会で説明した。夏季大会の肥大化抑制が狙いで、シュトス氏は「全関係者を満足させることは不可能だが、（夏冬の）競技種