2026年2月、東京・恵比寿LIQUIDROOMにてDIAURA × アルルカンによる2MAN LIVE＜THIS IS MY CULT.2026＞が開催されることを記念し、期間限定コラボレーション企画「CULT CAFE」の開催が決定した。本企画は2月14日(土)、15日(日)、2月21日(土)、22日(日)の4日間限定での開催となる。両バンドのメンバーがそれぞれプロデュースしたコラボフードやコラボドリンクを楽しめるほか、ここでしか手に入らない限定グッズの販売も実施される。