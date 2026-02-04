Chevonがメジャー1stアルバム『三者山羊』（ヨミ：サンシャサンヨウ）を4月8日（水）に発売することが発表された。CDには新曲を含む全13曲が収録。『LIVE盤』のBlu-rayには、2025年11月15日にZepp Hanedaにて開催された＜よしなに〜全国編〜＞ファイナル公演が収録、『MV盤』のBlu-rayにはミュージックビデオ15曲が収録予定となっている。さらに『FC盤』は特別なBOX仕様で、2025年6月30日・11月15日にZepp Hanedaにて開催された＜Z