女優の夏帆と俳優の竹内涼真が4日、都内で開催された「第50回エランドール賞」授賞式に出席。竹内が学生時代から夏帆のファンであったことを打ち明けた。【写真】夏帆、竹内涼真まさかのカミングアウトにビックリ（ほかエランドール賞フォトギャラリー）日本映画テレビプロデューサー協会が主催するエランドール賞は、映画・テレビ業界における功績や将来性を称える賞。2026年は岡山天音、夏帆、佐藤二朗、高石あかり（※「高