ミニマムジークが3月4日、ニューアルバム『六季』をリリースすることが発表となった。アルバム『六季』には、2月4日配信リリースの「泣きぼくろ」を含む全6曲を収録する。この発表にともなって公開されたジャケットビジュアルは、作品世界を象徴する仕上がりだ。アルバムを携えたツアー＜hiAツアー＞の開催も決定しているとのこと。そのツアー初日は自身のイベントとしては初の渋谷CLUB QUATTROとなる。以降のツアースケジュールは