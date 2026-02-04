小泉今日子が、＜KK60 〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026＞最終公演を5月10日に沖縄で開催することを発表した。合わせて＜KK60〜コイズミ記念館〜LIVE VIEWING＞と題し、このツアーファイナルのライブビューイングが全国67の映画館で開催されることも決定した。＜KK60 〜コイズミ記念館〜＞は、これまでメディアのインタビューにおいても「60歳までは歌おうと思う。そこから先は白紙」と語ってきた小泉が、ひとつの節目