俳優の柄本明が４日、東京・赤城元町の赤城神社で行われた映画「レンタル・ファミリー」（２７日公開、ＨＩＫＡＲＩ監督）のヒット祈願＆来日会見に出席。米人気俳優ブレンダン・フレイザーとの共演シーンを振り返った。同作は東京で暮らす米国人俳優（フレイザー）が、レンタル家族代理店で勤務し、見知らぬ人々の代役を務めることで人生を見つめ直す物語。２４年に３か月かけて東京・神楽坂、熊本・天草市など、全編日本で撮