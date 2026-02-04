ロクデナシが、新曲「生活の」を本日配信リリースし、MVを公開した。「眼差し」「草々不一」に続き、コンポーザーにカンザキイオリを迎えた本作は、「いつの間にか生活に馴染んでいた幸せ」をテーマに描かれる楽曲だという。日常の断片を丁寧にすくい上げた歌詞と、繊細かつドラマチックなピアノアレンジが重なり、感情を揺さぶる一曲に仕上がっているとのこと。本日公開となったMVは、あぷちとちをリードイラストレーターに迎え、