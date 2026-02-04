【新華社北京2月4日】中国国務院台湾事務弁公室の陳斌華（ちん・ひんか）報道官は4日、近く再開される上海住民の金門・馬祖観光について、大陸側は「両岸（大陸と台湾）同胞は一つの家族」の理念を堅持し、一貫して両岸の人的往来の正常化と各分野の交流の恒常化を支持し、台湾同胞の利益と福祉を図ってきたと表明し、次のように述べた。文化・観光部が発表した上海住民の金門・馬祖観光再開は、交流強化に向けた両岸同胞の切