【新華社北京2月4日】中国文化・観光部は4日、両岸（大陸と台湾）の人的往来の正常化と各分野の交流の恒常化を一段と促進し、台湾の民衆と観光業界の切なる期待に応え、両岸同胞の利益と福祉を増進するため、大陸側は上海住民の金門・馬祖観光を近く再開すると発表した。文化・観光部は、各準備作業が現在、積極的に進められていると説明。両岸の観光業界が意思疎通と連携を強め、大陸住民の金門・馬祖観光に良質なサービスと