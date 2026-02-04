ミラノ・コルティナオリンピック™は、6日が開会式です。【写真を見る】ミラノの名所 幸せになれる「雄牛のレリーフ」五輪開幕目前！ミラノの名所「ガレリア」にある言い伝えとは?日比麻音子キャスター:大聖堂「ドゥオーモ」から繋がっているアーケード「ガレリア」に来ました。高級ブティックが立ち並んでいて多くの人で朝から賑わっています。美しいドーム状の天井は、鉄とガラスで出来ています。19世紀後半当時は最新技術