3人家族が宮城県から愛知県へ引っ越しする、その見積もり額が92万円だったそうです。引っ越し料金が今、高騰しています。【写真で見る】カレンダーで解説 引っ越し料金が安いのは何曜日？引っ越しの見積もり92万円? 3月の相場は右肩上がりで上昇出水麻衣キャスター:3人家族（夫婦・5か月の娘）が、3月末に仙台市から名古屋市に引っ越すため、業者に見積もりを依頼したところ、1件目は92万5766円だったそうです。「かなり驚いたが繁