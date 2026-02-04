ＬＩＮＥヤフーは４日、２０２６年３月期連結決算（国際会計基準）の業績予想を下方修正すると発表した。売上収益の見通しを２兆円と、２５年５月に公表した２兆１０００億円から１０００億円引き下げた。子会社の事務用品通販大手アスクルがサイバー攻撃を受け、売り上げが減少したことなどが響いた。アスクルは２５年１０月に発生したサイバー攻撃によるシステム障害で、商品の受注や出荷が一時停止。２５年１２月度（１１