栃木県の2つの神社で、屋根や手水舎の銅板が大量に盗まれる被害が発生した。いずれも山中にある神社で、人目が少ない状況を狙った犯行とみられる。背景には銅価格の高騰が関係している可能性があり、警察が盗難事件として捜査している。神社の屋根を覆う銅板が大量に盗難4日朝パトカーが急行した現場は、屋根を覆う銅板が大量に盗まれた栃木県内の神社。同様の盗難被害は県内にある別の神社でも確認された。4日、取材班が向か