フィリピン航空は、マニラ発着のターボプロップ機の運航を、3月29日をもって終了する。マニラ発着枠調整委員会のガイドラインに従うもので、ブスアンガ、シャルガオ、アンティーケ、カタルマンを結ぶフィリピン国内4路線が影響を受ける。いずれの路線も3月26日以降、振り替え対応を実施する。ブスアンガとシャルガオへはクラーク発着、アンティーケへはマニラ〜イロイロ線、カタルマンへはセブ経由を案内する。予約変更や払い戻し