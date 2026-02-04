南海トラフ地震の発生が高い確率で想定される中、いざという時に家族はどう動くのか。集合場所や行動を事前に共有する「家族防災計画」の重要性を伝えます。 ■家族で事前に防災について話し合う重要性 今後30年以内に60％から90％程度以上の確率で発生すると言われている「南海トラフ地震」。甚大な被害が想定されています。では、今私たちはどう備えるべきか。これは名古屋市を舞台にした、誰にでも起こりうる“も