タイガーエア・台湾は、エアバスA321neoを4機発注した。タイガーエア・台湾は現在、エアバスA320ceoを9機とエアバスA320neoが8機の計17基を運航している。同社によるエアバスA321neoの発注は今回が初めてで、エアバスA320ファミリーの共通性により、訓練や整備、運航コストの削減を図る。タイガーエア・台湾の黄世恵董事長は、「A321neoの発注は、当社の『第3世代』機材拡大計画の要であり、リージョナル市場での競争力をさらに強