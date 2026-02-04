RB大宮アルディージャは4日、明治安田J2・J3百年構想リーグのキャプテン、副キャプテン、若手キャプテンを発表した。昨季よりチーム名にレッドブルの“RB”を加え、“2年連続昇格”を目指した大宮は、2025明治安田J2リーグを6位で終え、明治安田J1昇格プレーオフ2025に出場した。同大会の準決勝では3位のジェフユナイテッド千葉と対戦すると、一時は3点をリードしたものの、最終的には3−4と逆転負け。9年ぶりのJ1リーグ帰還を