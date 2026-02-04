アジアサッカー連盟（AFC）は２月４日、日本サッカー協会（JFA）が2035年のアジアカップ開催地へ立候補したと発表した。AFCは、昨年８月27日に、31年と35年に行なわれるアジアカップの開催地を希望する加盟協会へ招待通知を送付。12月31日までが入札期限となっていた。日本は35年大会に立候補しており、オーストラリア、韓国、クウェートも手を挙げている。 今後AFCは、各加盟協会と連携し、スケジュールや規定、評価プ