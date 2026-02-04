現在、テレビ各局で「冬ドラマ」が放送中です。さまざまな作品を見ることができ、多くの魅力的な俳優たちがドラマを盛り上げています。そこで、All About ニュース編集部は2026年1月20日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施。この記事では、「主演俳優」に注目したランキングを紹介します。それでは、「『2026年』冬ドラマの好きな主演俳優」ランキングの結果を見ていきま