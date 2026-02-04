個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』の番組に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や、株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。Q. 一番印象に残っている優待はありますか？「これまでで、一番印象に残っている優待は何でしょうか？」（ラッセル太郎さん／27歳／男性）A. 「一番印象に残っているのは、映画の優待ですね」（桐谷さん）現役のプロ棋士だった頃から、映画の優待券がもらえ