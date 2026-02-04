8日に投開票される衆議院選挙や県知事選挙を巡り、期日前投票所で投票用紙の交付ミスが相次いでいます。 県選挙管理委員会は、各市や町の選管にミス防止を徹底するよう通知を出しました。 県選挙管理委員会によりますと、島原市では2日、有明町の期日前投票所で国民審査の投票に訪れた有権者に、すでに投票済みの衆議院選挙の投票用紙を交付。 受け付けのシステムには「国民審査のみ投票可能」との表示が出ていました