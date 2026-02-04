体の健康を守るために大切な食生活。近年では、学校の成績やメンタルの安定などの「脳の働き」にも、食生活がよい影響を与えることが明らかになりつつあります。特に脳が発達する思春期から20代前後の若い人において、果物や野菜の摂取量が多い人ほど、・学業成績が良好である・記憶力・注意力が高い・作業スピードが速い・気分が安定しやすいといった傾向が認められています。思春期から20代前後の若い人は「脳が伸びる最後のチャ