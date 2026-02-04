衆院選（８日投開票）に東京８区から立候補した元立憲民主党代表代行で中道改革連合の吉田はるみ氏は４日、東京・荻窪駅南口で街頭演説会を開いた。吉田氏は街頭演説の冒頭で「今回の総選挙で?裏金議員復活総選挙?にしてはいけませんし、?統一教会隠し解散?、これになってもいけないと思います。明らかにすることは明らかにする」と切り出した。高市早苗首相をめぐる「週刊文春電子版」（３日）が報じた問題やＮＨＫ「党首