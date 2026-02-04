子役のゴーマンシャノン眞陽が４日、東京・赤城元町の赤城神社で行われた映画「レンタル・ファミリー」（２７日公開、ＨＩＫＡＲＩ監督）のヒット祈願＆来日会見に出席。映画初出演ながらクリティクス・チョイス・アワード（放送映画批評家協会賞）の若手俳優賞にノミネートされる快挙を成し遂げた。映画「ザ・ホエール」（２０２２年）でアカデミー賞主演男優賞を受賞した米俳優ブレンダン・フレイザーが主演。東京で暮ら