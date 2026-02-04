英国発フレグランスブランド・モルトンブラウンから、抹茶とグリーンティーを融合した新コレクション「ティーセレモニー」が3月18日(水)発売♡梨のほのかな甘みとウッディノートが調和する香りで、日常の忙しさから解放される静かなひとときをお届けします♪ ティーセレモニーの香りの特徴 「ティーセレモニー」は、抹茶アコードの温かみとグリーンテ