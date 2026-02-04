Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』が3月20日から新宿バルト9ほかで期間限定上映、7月29日にBlu-ray＆DVDが発売となる。エンディングテーマが「シンガロン！スーパー戦隊SONG」に決定した。【写真】『ゴジュウブンブン』にレジェンドキャストが出演へ本楽曲は、ささきいさおや影山ヒロノブ、つるの剛士など歴代戦隊オープニング・エンディング主題歌を歌った豪華18組のアーティストが集結したメモ