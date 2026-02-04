憧れのスポーツカーが500万円以下で手に入る？トヨタ「GRカローラ」は、そのままでもサーキットに持ち込めるほどの高性能ながら、新車500万円台後半という”コスパのいい”スポーツカーです。いっぽう、中古車市場では500万円を切る価格帯で、新車では手が届かない”高嶺の花”の高級スポーツカーBMW「M2」があります。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「GRカローラ」より安い“格安”「FRスポーツカー」です！ 画像で見る