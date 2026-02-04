もしも配偶者が不倫をしていたら、どのような対応をしますか？すぐに問い詰める、証拠を集める、様子を見るなど、人によってさまざまでしょう。今回、ママスタコミュニティに旦那さんが7年間不倫をしていたという投稿がありました。投稿者さんは、不倫相手と直接話したそうで……。『相手の女性と話をしてきました。相手の言い分は「たしかに7年間不貞行為はありました。旦那とレスだったし、あなたの旦那さんもそうだったと聞い