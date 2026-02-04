4日の午後、山形県南陽市の住宅で雪下ろしをしていた86歳の男性が屋根から転落し、大けがをしました。 警察によりますと、4日午後2時11分ごろ南陽市宮内の住宅で、この家に住む無職の86歳の男性が、雪下ろし中に誤って転落しました。 男性は自宅1階の屋根に上がり、1人で雪下ろし作業をしていたところ足を滑らせて軒下に落下したということです。この事故で男性は右の上腕の骨を折る大けがをしました。 警察が事故の原因を詳し