昨秋からの少雨による筑後川水系のダム貯水量低下を受け、蛇口から出る水量を減らす「減圧給水」の実施が福岡県内で7市町に広がっている。福岡管区気象台によると、今後1カ月の県内の降水量も平年より少ない見込みで、貯水量が減り続けた場合、より強い措置の「時間断水」や「夜間断水」に踏み切る可能性もある。関係機関は節水を呼びかけている。国土交通省九州地方整備局によると、昨年10月から今年1月末までに、筑後川流域