2月4日、静岡県牧之原市の運送会社の倉庫で、フォークリフトを使って運搬作業をしていた59歳の男性がラックに挟まれて死亡する事故がありました。 死亡したのは、吉田町大幡に住む運送会社の会社員の男性（59）です。 消防によりますと、2月4日午前8時過ぎ、牧之原市白井の運送会社の倉庫で「男性が倒れている。意識はある」と119番通報がありました。 警察によりますと、男性は1人でフォークリフトを使って鉄製の