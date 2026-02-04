ボートレース住之江のG1「第69回近畿地区選手権競走」は初日を終えた。初日7R、注目機を駆る山本隆幸（48＝兵庫）が豪快に捲ってねじ伏せた。展示では5カドだったが本番は高憧もスローに陣取り、単騎ダッシュに。そこからコンマ07のトップSを放ち、5艇をのみ込んだ。「直線が良かったです。ここがいいのでペラの微調整で」と充実の表情。86号機は前節の都築正治も初戦で6コース捲りをサク裂させたように行き足から伸びが素