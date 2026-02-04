【ミラノ＝畔川吉永、平地一紀】ミラノ・コルティナ冬季五輪は６日夜（日本時間７日未明）の開会式に先立って、４日（同５日未明）にカーリング競技が始まる。５日（同６日未明）には日本勢の活躍が期待されるスノーボード男子ビッグエア予選が行われる。６日の開会式はミラノのサンシーロ五輪競技場のほか、コルティナダンペッツォなど他の三つの会場群でも実施される。４大会連続五輪出場のアイスホッケー女子日本代表「スマ