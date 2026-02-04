俳優の高石あかりが、1年を通して優秀な活躍をした俳優や映画・ドラマ等を表彰する「2026年 第50回エランドール賞」でエランドール賞を受賞。4日、都内で行われた授賞式に登壇して喜びを語り、お祝いゲストにNHK連続テレビ小説『ばけばけ』で共演する吉沢亮がサプライズ登場した。高石あかり○高石あかり私はすごく恵まれていて、どの現場も、どの作品も、出会う人も……恵まれすぎているんです。だからこそ、現場で学ぶこと、得ら