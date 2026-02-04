【モデルプレス＝2026/02/04】俳優の佐藤二朗が、日本映画テレビプロデューサー協会主催の「2026年 エランドール賞」を受賞し、4日に都内で行われた授賞式に登壇した。【写真】佐藤二朗「爆弾」キャストと熱い抱擁白◆佐藤二朗「エランドール賞」受賞を最初に伝えたい人は？映画 「爆弾」「THE KILLER GOLDFISH」「女神降臨」「アンダーニンジャ」「聖☆おにいさんTHE MOVIE ホーリーメーソンVS悪魔軍団」、ドラマ「令和の三英傑！