「令和の峰不二子」の異名を持ち、モデルやインフルエンサーとして活躍する阿部なつきさん（26）が2026年2月2日、自身のインスタグラムを更新。美デコルテが際立つ黒いオフショルのコーデを披露した。「ネックレスを主役にしたかったので」阿部さんは「JWマリオットでディナーしたよ」といい、食事を楽しむ様子など10枚の写真を投稿した。「お料理もどれもとってもおいしかった」とコメントを添えていた。また、「この日のコーデは