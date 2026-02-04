新浜レオンが、4月15日に自身初となる1stEP『New Beginning』をリリースすることを発表した。デビュー時から『NHK紅白歌合戦』に出場するという大きな夢を掲げ、その夢が叶った今も満足する事なく毎年新たな挑戦をし続けている新浜の今年の目標は”唯一無二”。「New Beginning」は単に”新たな始まり”と意味するだけでなく、”自分にしかできない唯一無二の新たな挑戦へと踏み出す”自身の強い決意と、聴く人全ての方に”新しい