4ピースロックバンド”らそんぶる”が、1月28日にリリースした2nd mini album『心の隙間を埋めるのは』より、リード曲「ロングヘアー」のMusic Videoを公開した。「ロングヘアー」は、日常や生活などから溢れ出る等身大の想いをまっすぐに歌ったラブソング。揺れる気持ちを重ねながら、 ”心の隙間を埋めたい” という想いを描いた一曲となっている。さらに、今作はらそんぶる初となるキャストを迎えたMusic Videoとなっており、注