■これまでのあらすじ夫が事故物件への引っ越しを勝手に決めきた。妻がどれだけ気味悪がっても、夫は「科学的には大丈夫」と言って、いつものように妻を論破する。気にしなければ大丈夫と自分に言い聞かせる妻だったが、引越し当日、室内に黒い影を見てしまい…？確かに黒い煙のような影を見たのに、何も知らない引越し業者の人には見えてない…。私が気にしているから、変なモノが見えてしまうのでしょうか…？私の不安が伝わった