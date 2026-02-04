ＥＸＩＬＥＭＡＫＩＤＡＩが「初資格」を取得したと明かした。４日に自身のインスタグラムを更新し「この度防災士になりました」と報告。「様々な災害が起こり得る環境の中で、まずは家族を守りたいという気持ちと、防災の知識を持つことは自分にできる備えの一歩だと思い、防災士を目指しました」と取得した理由をつづった。「家族や大切な存在を守るために必要な知識を身につけ災害に備えることで、変えられる未来もある