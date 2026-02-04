自民・麻生太郎副総裁が４日、奈良県内で衆院選の演説を行った。自身がキングメーカーとして主流派に返り咲いた高市政権３カ月の成果を語り、演説の中で「国民新党を連立のパートナーに選びました」と、言い間違え、関係者が訂正する一幕も。今選挙戦では、麻生氏が演説で中道改革連合を「中革連」と呼んだと報じられ、中道から反発が起こっている。