【ミラノ＝森井智史】ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場する日本選手団を栄養面でサポートするため、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）が設置した拠点「Ｇ―ＲｏａｄＳｔａｔｉｏｎ」が４日、報道陣に公開された。「味の素」（東京都）が運営する拠点はミラノの選手村から歩いて５分ほどの場所に設置。白米や汁物などふだん食べ慣れている和食のほか、特別メニューとしてイタリア野菜を使ったギョーザのあんかけ丼などが選手