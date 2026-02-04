齊藤京子とヒコロヒーが、トーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる番組『キョコロヒー』。2月2日（月）の放送回では、齊藤がフランス・パリで出会った意外な人物について明かした。【映像】齊藤京子、パリで“憧れの人物”と奇跡の対面！「スタンプも持ってます」熱烈ラブコール先日、主演映画『恋愛裁判』の舞台挨拶のためパリを訪れた齊藤。そこで出会ったのは、実業家・人気配信者として知られる、ひろゆき氏だ。「パリにい