ミラノ・コルティナオリンピック開幕まであと2日。スノーボード男子ハーフパイプの山田琉聖選手らが意気込みを語りました。妙高市の専門学校に通う19歳の山田琉聖選手。今シーズンワールドカップ初優勝の勢いそのままに、初の大舞台へ意気込みを語りました。〈山田琉聖選手〉「数値的な目標でいうとやっぱり優勝。自分の持ち味である人とかぶらない“独創的なルーティン”がオリンピックの決