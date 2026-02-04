ロクデナシが、最新曲「生活の」を本日2月4日に配信リリース。あわせてMVが公開された。 （関連：【映像あり】ロクデナシ、リードイラストレーターにあぷちとちを迎えて制作された「生活の」MV） 「眼差し」「草々不一」に続き、コンポーザーにカンザキイオリを迎えた本作は、“いつの間にか生活に馴染んでいた幸せ”をテーマに描かれる楽曲。日常の断片を丁寧にすくい上げた歌詞