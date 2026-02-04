（台北中央社）台湾プロ野球・富邦ガーディアンズの春季キャンプ開始セレモニーが4日、南部・嘉義県で行われた。今季から指揮を執る後藤光尊監督は「長く熱いシーズンになるように、最善の準備をして戦っていきたい」と意気込んだ。後藤監督はあいさつで、球団が前身の義大ライノズから富邦ガーディアンズになってから10季目を迎えたことに触れ、節目の年に「ファンの皆さんに喜んでいただけるよう、しっかりと選手たちをサポート