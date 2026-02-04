（北京中央社）野党・国民党の蕭旭岑（しょうきょくしん）副主席（副党首）は4日、中国共産党序列4位とされる王滬寧人民政治協商会議主席と中国・北京の人民大会堂で面会した。蕭氏と王氏はいずれも、両岸（台湾と中国）の人々には共通の血が流れているとの考えを示した。蕭氏は2日から4日までの日程で訪中。3日には北京で開かれた国共両党双方のシンクタンクが共催するフォーラムに参加した。訪中は、国民党の鄭麗文（ていれいぶ