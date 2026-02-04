去年9月、波佐見町の自宅に放火し仏間などを焼いたとして77歳の男が逮捕されました。 放火の疑いで逮捕されたのは、波佐見町の無職 松尾 誠 容疑者(77)です。 警察によりますと松尾容疑者は去年9月、自宅に火をつけ2階建て住宅の1階の仏間などを焼損させた疑いが持たれています。 この火事で、松尾容疑者はのどをヤケドするなどして、病院に搬送されていました。 警察の調べに対し松尾容疑者は「火をつけたのは間違いない」と