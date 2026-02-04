シンガポールメディアの聯合早報は4日、2025年に韓国国籍を取得した外国人が1万1344人に上ったことを伝えた。記事が韓国・聯合ニュースの報道を基に伝えたところによると、25年の韓国国籍取得者はコロナ禍後で最多を記録し、うち半数以上を中国出身者が占めた。具体的には中国出身者が6420人で全体の56．5％を占め、これにベトナム、フィリピン、タイが続いた。韓国国籍の取得者は20年（1万3885人）にピークに達し、21年と22年は減